Militar morre e seis pessoas ficam feridas em grave acidente

Um grave acidente envolvendo dois veículos matou uma pessoa e deixou outras seis feridas entre elas três crianças. A colisão frontal aconteceu na TO-222 a cerca de 2 km do Parque das águas em Araguaína.



Segundo informações preliminares, a vítima fatal é um Policial Militar aposentado conhecido como Sargento Rocha. Ele estava em uma Hilux que seguia sentido Araguaína com duas mulheres quando colidiu de frente com uma Pajero onde haviam uma mulher e três crianças. Mãe e filhos seguiam para uma chácara.

Com o impacto da colisão a caminhonete Hilux foi lançada para fora da pista. O militar ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. Os Bombeiros foram acionados para resgatar o corpo.

As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A mulher que conduzia a Pajero foi identificada como Magda Rodrigues (24 anos) que esposa de um empresário de Araguaína que atua no ramo alimentício. No carro que ela dirigia estava e ela e os filhos: um bebê de 3 meses, uma criança de 4 anos e outra de 6 anos.



As vítimas que estavam na Hilux não tiveram a identidade divulgada ainda, mas segundo informações, as duas jovens são filhas do cantor e compositor Odilon Santos. Elas foram socorridas e levadas inconsciente para o hospital de acordo com informações uma delas fraturou os dois braços.



A perícia foi acionada para investigar a possível causa do acidente, mas segundo informações colhidas no local, o acidente aconteceu depois que o motorista da Hilux tentou fazer uma ultrapassagem indevida.