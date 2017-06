Mensagens mostram professor assediando aluna de 10 anos

"Gata só quero você". Essas e outras mensagens foram enviadas por um professor para o celular de uma aluna de 10 anos. Ele foi preso em flagrante no último sábado (10) suspeito de tentar estuprar a garota. A avó da criança disse que teve a iniciativa de olhar o celular da menina depois de notar uma mudança no comportamento dela e chamou a polícia quando percebeu o assédio.



"Era o celular na mão o tempo todo. Eu peguei e vi as mensagens dele. Fiquei em pânico", disse.



O suspeito tem 22 anos e era professor voluntário de fanfarra em uma escola municipal no setor Santa Bárbara, na região sul de capital.



A Polícia Militar informou que o suspeito havia marcado um encontro com a criança em uma praça, próximo a escola de tempo integral em que ele dava aulas. Quando a PM chegou ao local o homem estava tentando levar a criança para um matagal. Os policiais disseram que a menina foi encontrada chorando.



O delegado Hudson Guimarães disse que vai pedir à Justiça a quebra do sigilo telefônico do professor. "Além dos atos preparatórios, ele marcou um encontro com a menina em uma praça. Antes que ele conseguisse tirar a roupa da criança a polícia conseguiu fazer a detenção dele", informou.



A Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) foi questionada sobre o local em que o professor está preso, mas disse que não poderia informar por "questão de segurança".

Entenda

Em um aplicativo do celular da criança foram encontradas mensagens do professor. Nas primeiras conversas ele perguntava sobre os gostos musicais da criança e pedia para ela 'dançar mais' no intervalo das aulas. Em algumas mensagens o homem pediu fotos da menina 'à vontade'. Em uma das mensagens ele chegou a dizer que um batom deixava a garota 'mais mulherão'.



A família informou que o professor entrou recentemente na escola. "Eu agora quero tirar ela da escola, segunda-feira é a primeira coisa que vou fazer", disse a avó. "Eu tinha sentido algo ruim quando eu vi a cara do sujeito, mas não quis pensar mal. Aí quando vi as mensagens tomei esse susto."



A Prefeitura de Palmas disse que determinou o afastamento imediato do professor. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Plantão de Palmas.



Fonte: G1/TO