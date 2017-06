Vereadores são vítimas de sequestro em frente à Câmara Municipal

Dois vereadores de Aliança do Tocantins viveram momentos de tensão na noite de sexta-feira, 9. Conforme o presidente da Câmara Municipal, Dionísio Gomes Aires Filho (SD), os parlamentares José Coelho de Oliveira (PSL) e Selma Alves da Silveira Borges (PSD) estavam em frente ao prédio do Legislativo, logo após o término da sessão ordinária, quando foram abordados por três homens armados e levados até um matagal, próximo a cidade de Crixás.



Os assaltantes levaram a caminhonete de José Oliveira, uma L200 Triton, celulares, dinheiro e deixaram os parlamentares amarrados no meio do mato. Já era mais de 22 horas quando eles conseguiram pedir socorro em uma fazenda que fica próxima ao local que foram deixados, às margens da BR-153.



Ao CT, Oliveira relatou que viveu momentos de tensão. “Aquela situação de estar com a arma no peito e depois atrás de mim...são momentos que a gente acha que não vai esquecer tão fácil. Não tem como não ficar abalado emocionalmente”, falou.



Por outro lado, ele ressalta que o importante é que não houve agressão física e tudo terminou “bem”. “Nós não fomos agredidos, nem física, nem verbalmente, só amarraram as nossas mãos. Como eu creio muito em Deus, pra mim o grande valor é a vida, então, está bom demais”, ponderou o vereador.



Os parlamentares fizeram o Boletim de Ocorrência, mas a Polícia ainda não localizou o paradeiro dos assaltantes e nem do veículo levado.



Debate na Câmara

Em nota, o presidente da Câmara Dionísio Filho disse que se solidariza com os parlamentares, vítimas do sequestro relâmpago. Ele pede rigor na apuração dos fatos e punição aos envolvidos.



Com o episódio, Dionísio garantiu que a Casa de Leis vai debater sobre a “onda de violência” que afeta a cidade e “encontrar mecanismos para contribuir com soluções para esta problemática”.

Confira a íntegra da nota do presidente da Câmara:



“Nota Oficial



A Câmara Municipal de Aliança do Tocantins vem a público lamentar o triste episódio do assalto, seguido de sequestro dos Vereadores José Coelho de Oliveira e Selma Alves da Silveira Borges, ocorrido na noite de ontem, dia 09 de junho, logo após a sessão ordinária do legislativo municipal, em frente ao prédio da Câmara Municipal.



Felizmente os dois vereadores foram libertados em seguida, e já se encontram em segurança junto aos seus familiares. Entretanto os assaltantes roubaram o veículo do Vereador José Coelho, e deixaram no rastro deste triste episódio, marcas indeléveis de violência.



Este legislativo se solidariza publicamente com os dois vereadores vítimas deste atentado, e exige das autoridades competentes rigor absoluto na apuração dos fatos, para alcançar os bandidos autores deste ato repugnante, a devolução do veículo do vereador, e a punição nos rigores da lei dos envolvidos neste ato nefasto.



Finalmente esta Casa de Leis se compromete a se utilizar de suas prerrogativas constitucionais, para debater essa onda de violência que afeta a todos e encontrar mecanismos para contribuir com soluções para esta problemática, trazendo sossego e segurança para nossos munícipes.



Aliança do Tocantins,10 de junho de 2017

Dionísio Gomes Aires Filho

Presidente da Câmara Municipal”



(Com informações do Portal CT)