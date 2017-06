Homem com pensão atrasada sobe no telhado para não ser preso

Um homem, subiu em cima de um telhado para tentar escapar da polícia. Segundo informações, ele estaria com pensão alimentícia em atraso.



O caso aconteceu por volta das 06h45min da manhã desta quarta-feira (14), no setor Monte Sinai em Araguaína, durante o cumprimento de um mandado de prisão, quando um Oficial de Justiça acompanhado de uma equipe militar foi até à casa onde o homem se encontrava para cumprir a ordem judicial.



Desesperado, o homem identificado como Jorgivan Maciel Lemes, recusou se entregar e armado com um facão subiu no telhado de uma casa ameaçando se matar, ele disse que estavadesempregado.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e depois de uma negociação ele desceu teto, sendo levado em seguida para a delegacia para os procedimentos cabíveis.