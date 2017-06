Peão profissional que participaria do rodeio na Expoara morre durante assalto em alojamento; autor foi capturado e preso

Uma ação criminosa terminou com a morte de um peão de rodeio na noite dessa quarta-feira (14), em Araguaína. O crime aconteceu no alojamento em que estavam peões que vão participar do rodeio na Expoara 2017.



Segundo informações, por volta das 20h30, três bandidos armados invadiram o local que fica no setor Jardim Santa Helena e surpreenderam as vítimas anunciando o assalto.



Alguns peões reagiram entrando em luta corporal com os criminosos, sendo que um dos bandidos efetuou um disparo que atingiu Getúlio Santos da Silva (26 anos) na cabeça. O peão não resistiu e morreu na hora.



Logo após o disparo, colegas de Getúlio conseguiram deter o autor que foi desarmado e entregue para a Polícia Militar, junto com o revólver usado no assalto.



O indivíduo preso foi identificado como Rafael Silva Cavalcante (19 anos), que segundo informações já tem passagem pela polícia por roubo e saiu recentemente da cadeia.

Os outros dois comparsas de Rafael conseguiram fugir e a polícia realiza diligências na tentativa de localizá-los.



Getúlio, o peão que morreu, é natural de Uruara (PA), e há oito anos disputava rodeios profissionais. O jovem que montava em touros, conquistou vários títulos de destaque em competições pelo Brasil.



Casado e pai de três filhos, o peão deixou a esposa em casa ainda de resguardo do filho mais novo do casal.



O corpo de Getúlio foi levado para o IML e deve ser posteriormente liberado para a família.