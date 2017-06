Comitiva de Rodeio e SRA providenciam translado de peão profissional morto durante assalto a alojamento em Araguaína

O corpo de Getúlio Santos Silva (26 anos), permanece no Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína aguardando os trâmites legais de documentação para que seja liberado para a família.



Getúlio é natural de Uruará (PA) onde ele deve ser velado e sepultado por amigos e familiares. De acordo com o Sindicato Rural de Araguaína (SRA), eles e a direção da comitiva de rodeio Ítalo Todde estão dando apoio aos familiares e providenciado o translado do corpo do peão. A vítima deixa esposa e três filhos, um deles é recém nascido.



O peão que participaria do rodeio profissional da Expoara 2017, foi morto durante um assalto na noite de ontem (14), no alojamento onde ele e outros competidores estavam no setor Jardim Santa Helena. Getúlio levou um tiro na cabeça e morreu ainda no local. O autor do disparo foi identificado como Rafael Silva Cavalcante (19 anos), que foi detido pelos companheiros de Getúlio e entregue às autoridades policiais. Rafael já possui passagem por roubo e saiu recentemente da cadeia.



Ao todo, três criminosos participaram da ação, mas dois conseguiram escapar levando aparelhos celulares das vítimas. Até o fechamento desta matéria nenhum deles havia sido preso.