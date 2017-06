Pai encontra o próprio filho morto às margens de rodovia

O corpo de um homem foi encontrado pelo próprio pai na tarde deste sábado (17), às margens da TO-222 sentido Novo Horizonte.



A vítima foi identificada como Valdir Júnior Gonçalves Andrade (32 anos). Segundo a família, o rapaz estava desaparecido desde as 21 horas de ontem quando saiu do trabalho. O pai decidiu então procurar pelo filho às margens da rodovia TO-222, e encontrou Valdir morto dentro do matagal ao lado da moto.



Segundo a Polícia Militar, Valdir possivelmente sofreu um acidente e não resistiu aos ferimentos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e o corpo encaminhado para o órgão para posteriormente ser liberado à família.

Valdir era casado, tinha um filho e trabalhava em uma fazenda próxima ao município de Aragominas.



De acordo com familiares a vítima costumava ingerir bebida alcoólica mas acredita que ontem ele não estaria sob efeito de álcool. A perícia também esteve no local para apurar a possível causa da morte de Valdir.