Duas jovens são presas em flagrante com maconha e ecstasy

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, neste sábado (17), a prisão em flagrante de duas mulheres que transportavam em um ônibus 50 kg de maconha e mais 97 comprimidos de ecstasy.



O flagrante ocorreu durante a Operação Corpus Christi, no município de Guaraí/TO, na ocasião a equipe da PRF abordou o ônibus da empresa R.A. Turismo, com rota Goiânia/GO a Belém/PA. Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais localizaram o entorpecente embaixo das poltronas em que estavam sentadas as duas mulheres.



Os entorpecentes estavam guardados no interior de 4 bolsas, um total de 51 tabletes de maconha (50 kg), além de um saquinho plástico contendo 97 comprimidos coloridos de ecstasy.



Questionadas pelos policiais sobre a origem e o destino das drogas, ambas alegaram que receberam de um homem na rodoviária de Goiânia (GO) e que os produtos ilícitos deveriam ser entregues no terminal rodoviário de Belém, onde uma outra pessoa estaria aguardando a chegada da dupla.



Segundo as jovens, cada uma delas receberia a quantia de R$ 1.500 reais pelo transporte das drogas. Diante do flagrante, as jovens foram presas por tráfico de entorpecentes e foram conduzidas para a Delegacia de Plantão de Guaraí para os procedimentos cabíveis.