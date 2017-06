Polícia prende cinco pessoas por porte de entorpecentes

A polícia Militar prendeu dois indivíduos por porte entorpecentes no último domingo, 18, no Setor Rodoviário. Os indivíduos estavam transitando pela rua em atitude suspeita quando foram avistados pelo comandante do policiamento urbano (CPU) juntamente com seu auxiliar, que solicitaram para que os mesmos parassem. Os dois homens param e após a busca pessoal foi encontrado com um deles uma pequena quantidade de substância análoga a maconha e R$ 75,00 em espécie.



Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, onde a droga e o dinheiro foram apresentados à autoridade policial.



Ainda no domingo por volta das 13h30min, mais três foram detidos. Os indivíduos estavam no Setor Patrocínio e foram abordados por uma radiopatrulha que fazia ronda no local.



Os três homens estavam em atitude suspeita e após abordagem pessoal os policiais localizaram em poder dos mesmos R$ 444,00 em espécie, uma carteira contendo documentos e cartões de credito, 02 celulares e 02 porções de maconha.



Todos os indivíduos foram encaminhados à delegacia de polícia civil, onde foram apresentados a autoridade policial, juntamente com os objetos apreendidos.