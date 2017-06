Adolescente morre depois de ser atropelado por uma van

Um adolescente de 17 anos morreu depois de ser atropelado por um veículo na tarde de ontem (19), em Araguaína.



Segundo informações, o garoto identificado com Ezequiel Oliveira, estava de bicicleta a caminho do Senai onde ele fazia um curso de Torneiro Mecânico, quando foi atingido por uma van.



O socorro foi acionado e o jovem Ezequiel foi levado às pressas para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), ele sofreu várias escoriações pelo corpo e fraturou a bacia. Ezequiel não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.



Ezequiel morava na Vila Ribeiro com o pai e a avó.



Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que o carro era uma van. O motorista que se envolveu no acidente fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A PM diz que acionou a perícia mas a equipe não estava na cidade. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.