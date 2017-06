Casal é preso depois de furtar estabelecimentos comerciais

A polícia militar deteve na tarde dessa terça-feira, 20, um casal acusado de praticar furtos em estabelecimentos comerciais no município de Xambioá. Funcionários de uma loja localizada na Rua Presidente Juscelino no centro da cidade relataram que os autores chegaram perguntando se teria um carregador portátil, sendo então mostrado o objeto na prateleira da loja. Um dos envolvidos distraiu o atendente enquanto que o outro subtraiu o objeto, posteriormente, saíram do local.



Momentos após, o atendente sentiu falta do produto e acionou a PM que rapidamente empreendeu diligência na cidade conseguindo localizar na Rua Antônio Monteiro ambos os suspeitos, os quais não estavam com o material, no entanto, os policiais fizeram uma varredura nas imediações conseguindo recuperar no fundo do quintal de uma casa um carregador portátil, um MP3 e dois pares de calçados dentro de uma sacola. Um proprietário de outra loja também foi identificado e reconheceu os calçados furtados em seu estabelecimento.

As vítimas reconheceram os envolvidos, ambos com idade não informada, sendo os mesmos apresentados na Central de Flagrantes de Polícia Civil em Araguaína.



Fonte: Ascom PM