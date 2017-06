Homem de 43 anos é preso suspeito de abusar de três crianças

Policiais civis da Delegacia de Peixe, comandados pelo delegado Luiz Francisco Felizardo efetuaram na última terça-feira, 20, a prisão de Aldenir Batista Fernandes, vulgo “Tinico”, 43 anos de idade. Ele é suspeito de estuprar três crianças e foi capturado, mediante o cumprimento de mandado de prisão preventiva, quando se encontrava na residência de sua mãe, no município de São Valério.



De acordo com informações do delegado Luiz Francisco, em 2014 foi instaurado, na delegacia de Peixe, um inquérito policial a fim de apurar denúncias de que Aldenir Batista estaria abusando sexualmente das três crianças, as quais tinham, na época dos fatos, 5, 6 e 9 anos de idade respectivamente. Após alguns meses de investigação, a Polícia Civil conseguiu comprovar a prática dos crimes e representou pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo juízo da Comarca de Peixe ainda no ano de 2014.



Todavia, Aldenir Batista fugiu da cidade e permanecia foragido até a última terça-feira. “No dia 19 de junho, fomos informados de que Aldenir poderia estar escondido na casa de sua mãe, a qual fica localizada no município de São Valério e, deste modo, nos deslocamos até o referido endereço, onde o encontramos e efetuamos sua prisão”, ressaltou o delegado.



Ainda de acordo com o delegado, o indivíduo se valia da proximidade que tinha com a mãe das pequenas vítimas e, assim, praticava o crime, na ausência da mãe das crianças, uma vez que tinha livre acesso a casa das mesmas.



Após ser preso, o indivíduo foi conduzido à sede da Delegacia de Peixe, onde o delegado deu cumprimento ao mandado de prisão em aberto, que havia contra ele. Após os procedimentos cabíveis, o Aldenir foi recolhido à carceragem da Delegacia local, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.



Fonte: Ascom SSP/TO