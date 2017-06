Homem armado é preso durante discussão com a companheira

Valdemir Ribeiro Farias (40 anos) foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O caso aconteceu por volta das 22h44min de ontem (21), no setor Cidade Nova, quando a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de briga familiar, onde um casal estava se desentendendo.



A polícia chegou no local e encontrou o suspeito ainda na frente da residência discutindo com a companheira. Após abordagem, a equipe da Força Tática Motos encontrou com o Valdemir, um revólver calibre 38 com seis munições intactas no tambor e maus 13 muniçòes em poder do mesmo.



Segundo a mulher, Valdemir não atentou contra sua vida e nem ameaçou ela com a arma e estavam apenas tendo uma briga de casal.



Sobre a arma, o suspeito alegou que o revólver era uma herança de família e que estava tentando se desfazer da mesma a algum tempo, porém o acusado não soube informar a procedência das munições e o que estava fazendo esse tipo de material em posse dele no momento da abordagem.



Diante da situação Valdemir foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.