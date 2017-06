Empresário reage a assalto mata bandido mas acaba morto

Um empresário e um assaltante morreram e outro criminoso ficou ferido durante uma tentativa de roubo que aconteceu na noite desse domingo (25), em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 22 horas na Rua Bogotá do setor Rodoviário.



Segundo informações, o empresário do ramo de bebidas, José Almeida Carneiro de Sousa (56 anos), estava chegando em sua residência quando foi abordado por uma dupla de assaltantes que queria tomar sua caminhonete Hilux, mas a vítima reagiu e trocou tiros com os ladrões.



O empresário foi atingido e morreu ainda no local assim como um dos bandidos identificado como, Fábio Soares Gonçalves (32 anos), que depois de ser baleado correu mas acabou sendo encontrado morto em uma rua nas proximidades da residência da vítima. O outro bandido, Edésio Correia da Silva (31 anos) foi baleado no tórax e socorrido pelos Bombeiros, foi levado consciente para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Segundo a equipe de Bombeiros, Edésio não portava documentos pessoais e teria se negado a repassar informações pessoais, mas a polícia acabou descobrindo que ele já tem passagem pela polícia por roubo na cidade de Gurupi, Sul do Estado e que já havia cumprido pena no Presídio Barra da Grota em Araguaína. O comparsa Fábio Gonçalves que morreu na ação criminosa, também tinha passagem por roubo.



O empresário José de Sousa deixa três filhos, sendo um deles uma criança de menos de 2 anos de idade. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína e posteriormente liberado para a família para ser sepultado no estado do Maranhão.



A perícia esteve no local e o delegado plantonista Bruno Ventura acompanhou os trabalhos de investigação.