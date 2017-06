Acidente entre Uno e viatura do Samu deixa duas crianças feridas

Três pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças, em um acidente de trânsito envolvendo uma ambulância do Samu e um veículo Fiat Uno.



Segundo informações, a viatura do Samu trafegava na Avenida Neblina em direção à maternidade Dom Orione com os dispositivos sonoros e luminosos acionados, no semáforo que faz cruzamento com a Rua 13 de Junho, a ambulância ultrapassou o sinal vermelho colidindo com a lateral de um Fiat Uno de cor vermelha que passava pelo cruzamento em sinal verde.



Três ocupantes do Uno ficaram feridos, entre eles uma criança de 2 anos e outra de 8 anos de idade que foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Regional de Araguaína. O pai das crianças também precisou de atendimento médico e se deslocou até à Unidade de Pronto Atendimento do Araguaína Sul (UPA).



Todas as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. A perícia foi acionada e os veículos liberados do local após o procedimento.