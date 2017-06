Acidente entre moto e carro de passeio mata uma pessoa

Um homem morreu e um adolescente ficou ferido em um grave acidente envolvendo uma moto e um carro de passeio. A colisão aconteceu na tarde deste domingo (25), na estrada que dá acesso à região de Mato Verde, próximo à chácara do “João Mentira”, zona rural de Babaçulândia.



Segundo informações colhidas no local pela equipe da Polícia Militar, Luciano Alves Veloso (33 anos) conduzia uma moto Honda Bros sentido Araguaína trazendo na garupa, um sobrinho de 16 anos, quando em uma curva a motocicleta colidiu de frente com um carro modelo Prisma de cor vermelha onde estava um casal. Com o impacto, motociclista e passageiro sofreram várias lesões.



Luciano foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), já dentro da viatura ele sofreu várias paradas respiratórias, a equipe tentou reanimá-lo mas ele não resistiu aos ferimentos. O adolescente também ficou bastante machucado e socorrido, foi levado cponsciente para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



O condutor do Prisma que não teve identidade divulgada, permaneceu no local e prestou depoimento à polícia, segundo ele, o motociclista estava em alta velocidade no momento em que os veículos bateram de frente.



A perícia foi acionada e o corpo de Luciano encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.

Questionada sobre a possibilidade do condutor da moto estar embriagado, a polícia informou que segundo relatos de familiares a vítima não ingeria bebidas alcoólicas.



(Fotos: Portal O Norte)