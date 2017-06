Assassinos invadem casa e executam jovem sentado no sofá

Um jovem de 22 anos morreu depois de ser baleado dentro de uma casa na noite do último sábado (24), em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 20h43min no setor São Miguel.



Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima identificada como, Vitor Alves Ferreira mais conhecido como “Vitor Cabaré”, estava sentada no sofá de casa quando foi surpreendida pelos assassinos que bateram na porta. Uma outra pessoa que estava na casa foi atender, os assassinos avistaram Vitor no sofá e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele que foi atingido por sete tiros.



Os autores estavam em dupla e fugiram logo depois de atirarem contra Vitor que foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), onde passou por procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã do dia seguinte.



Segundo a polícia, Vitor tinha envolvimento com práticas criminosas incluindo tráfico de drogas.



No local do crime, os PMs encontraram várias cápsulas deflagradas de revólver calibre 38. Os militares realizaram diligências na cidade mas nenhum suspeito foi localizado.