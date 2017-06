Jovem vai parar no Hospital Regional depois de levar três tiros

Um jovem de 20 anos foi baleado na noite do último sábado (24), em Babaçulândia, Norte do Estado. O crime aconteceu por volta das 20h30min na Rua Pronaf, bairro de Areia, em frente ao parque de vaquejada daquela cidade.



A vítima foi identificada como, Wigo ferreira Gomes. Ele foi atingido por três tiros e socorrido por uma ambulância do município, foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que dois homens em uma moto atiraram contra o rapaz.



Ainda conforme a PM, Wigo tem várias passagens por roubo e ameaça. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.