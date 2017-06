Dois suspeitos de assalto a banco em Gurupi são presos

Na tarde de ontem (26) a Polícia Civil, prendeu Mayllon Pereira dos Santos, conhecido como “Gaúcho” (25 anos) e Michel Andrade de Castro (32 anos), em uma casa localizada no Conjunto Residencial Patrocínio, Araguaína, Norte do Estado. Eles são suspeitos de envolvimento no roubo ao Banco do Brasil em Gurupi. O assalto aconteceu no dia 11 deste mês. Até o momento seis pessoas foram presas.



Na casa onde os dois suspeitos estavam, foram encontrados R$ 1.215,00 (mil duzentos e quinze reais) em espécie, uma pistola Taurus, calibre .380 com um carregador e vinte munições intactas, dois aparelhos celulares, cartões bancários e várias anotações.



No último dia 23, por volta 17:30hs, na cidade de Goiânia – GO, a DEIC SUL, com o apoio do Grupo Antirroubo à Banco-GAB/PCGO e da Polícia Militar de Goiás, também prendeu Marcos Miranda Pimentel (33 anos), o qual teve sua prisão decretada por estar igualmente envolvido com o mencionado roubo.



Em poder de Marcos foi encontrado um veículo Fiat Strada Adventure, de cor branca (semelhante à que foi utilizada na mencionada ação criminosa), R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais) em espécie e um aparelho celular. A prisão de Marcos ainda não havia sido divulgada pela Polícia Civil por motivos estratégicos, visto que várias diligências importantes ainda estavam sendo realizadas nos estados de Goiás, Pará e Tocantins.



Entenda o Caso



Marcos, Mayllon e Michel são investigados por terem participado do roubo ocorrido à uma agência do Banco do Brasil na cidade de Gurupi – TO, ocorrido no último dia 11. Após investigações a polícia descobriu que Marcos, o qual reside nas cidades de Alvorada - TO e Goiânia - GO, foi o responsável por dar todo o suporte logístico para a quadrilha, inclusive durante o levantamento prévio onde os criminosos coletaram informações para a realização do roubo.



No dia do crime, Marcos também ficou responsável, juntamente com Mayllon, em dar fuga para os demais criminosos, para tanto utilizaram-se de um caminhão baú, comprado por Marcos 22 dias antes do crime e abandonado na zona rural de Cariri – TO no dia do crime contendo cerca de R$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) e mais de 60kg de explosivos.



Michel, por sua vez, realizava a movimentação financeira de um dos líderes da quadrilha que praticou o roubo em Gurupi: Waldir Fabriciano Duque, vulgo “Tarzan” (33 anos) morto em confronto com policiais da DEIC SUL, DEIC NORTE, DENARC, PCPA e PMPA no último dia 25 na cidade de Parauapebas – PA. No dia do roubo, Michel também ficou responsável por prestar auxílio à fuga dos criminosos, caso a ação fosse frustrada e o caminhão baú comprado por Marcos não pudesse mais ser utilizado.

Nas diligências ocorridas na cidade de Parauapebas – PA no dia 25, houve a prisão de duas pessoas, além do confronto com Waldir Fabriciano, vulgo “Tarzan”, assaltante de banco procurado nacionalmente e de extrema periculosidade. “Tarzan” era mentor de diversos roubos à instituições bancárias na região centro-norte do país, dentre eles o ocorrido na cidade de São Miguel do Araguaia – GO em 14 de janeiro deste ano, quando a quadrilha matou um mulher com um tiro de fuzil e feriu mais de quinze pessoas.



Na casa de “Tarzan” foi encontrado uma arma de fogo, dinheiro, um veículo produto de roubo/furto, roupas, calçados e luvas idênticos aos utilizados na ação criminosa ocorrida em Gurupi. Ainda na cidade de Parauapebas a Polícia Civil tocantinense prendeu Iscarlet Lagares de Farias (de 24 anos) e em sua casa foi encontrada uma arma de fogo de calibre restrito, várias munições e R$ 3.630,00 (três mil, seiscentos e trinta reais) em espécie. Também foi dado cumprimento à mandado de prisão contra Evaldo da Conceição Cavalcante, encontrado na casa de Iscarlet.



Até o momento seis pessoas já foram presas pela Polícia Civil do Tocantins em razão da investigação que apura o roubo ocorrido ao Banco do Brasil de Gurupi, a qual é conduzida pela Delegacia Especializada em Investigações Criminais, Núcleo Sul (DEIC SUL). Além das prisões, até o momento foram apreendidas três armas de fogo, várias munições, R$ 9.892,75 (nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro e vários objetos relacionados o roubo ocorrido em Gurupi.



As investigações e diligências veem contanto com o apoio irrestrito de várias delegacias da Polícia Civil do Tocantins e de diversas unidades policiais do país, dentre elas: DENARC/PCTO, DEIC NORTE/PCTO, Delegacia de Polícia de São Miguel do Tocantins, Grupo Antirroubo à Banco da Polícia Civil do Goiás – GAB/PCTO, 2ª Seção da Polícia Militar do Goiás – PM/2/PMGO, Polícia Civil do Pará – PCPA e Polícia Militar do Pará – PMPA.