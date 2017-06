Criminosos arrombam porta e levam todo o dinheiro dos Correios

A agência dos Correios de Cachoeirinha, na região norte do Tocantins, foi alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (27). Segundo informações da Polícia Militar (PM), os suspeitos entraram pela porta da frente depois de terem quebrado o cadeado.



De acordo com os policiais, os criminosos utilizaram ferramentas para arrombar o cofre e todo o dinheiro da agência foi levado. A quantidade não foi informada.



A PM informou que até momento ninguém foi preso, mas que estão fazendo buscas pelos suspeitos. A Polícia Federal disse vai investigar o caso.



A assessoria dos Correios informou que só neste ano, 22 agências foram alvo de criminosos. A unidade de Cachoeirinha ficará fechada para realização de perícia e apuração interna e não há previsão para o restabelecimento do atendimento ao público.



Segundo os Correios, a população de Cachoeirinha será atendida pela agência de São Bento, que fica a 12 km da cidade.



Fonte: G1/TO