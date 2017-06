Mulher morre após cair de moto e ser atropelada por caminhão

Uma mulher morreu depois de ser atropelada por um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 11h10 desta terça-feira (27), na Avenida Filadélfia, em frente ao Complexo de Delegacias da Polícia Civil em Araguaína.



A vítima foi identificada como Simone Sousa Leite da Silva (32 anos). Segundo informações da Polícia Militar, a mulher conduzia uma moto biz e aguardava junto com outros veículos a abertura do semáforo, momento em que um outro motociclista que transitava ao lado dela colidiu com sua moto. Simone se desequilibrou caindo do veículo e um caminhão que seguia no mesmo sentido acabou passando sobre a moto e em parte do corpo da vítima.



(Foto: Arquivo Pessoal)

Simone sofreu fratura exposta nas duas pernas e socorrida pelo Samu foi encaminhada inconsciente e gravemente ferida para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada na unidade.



De acordo com a PM, o motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia. Já o segundo motociclista envolvido na colisão não foi identificado até o momento.