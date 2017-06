Motorista perde controle da direção e invade residência em Araguaína

Um motorista perdeu o controle da direção e invadiu uma residência na tarde desta terça-feira (27), em Araguaína.



O acidente aconteceu no cruzamento entre as ruas Adevaldo de Morais e Gonçalves Ledo. Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro tentava fazer uma conversão quando colidiu com uma moto que passava pelo cruzamento e acabou perdendo o controle da direção batendo em uma residência.



A motociclista sofreu algumas escoriações e socorrida foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento do setor Araguaína Sul (UPA).



Já o motorista que não tinha habilitação foi conduzido para a Delegacia para prestar esclarecimentos.