Suspeitos de assalto a banco morrem em confronto com policiais

Três suspeitos de envolvimento no assalto ao Banco do Brasil em Gurupi foram mortos em confronto com agentes da Deic de Araguaína e Gurupi. A ação que contou com a poio da Denarc, Polícia Militar de Goiás e do Pará aconteceu na madrugada desta quinta-feira (28), na zona rual de Marabá (PA).



Os suspeitos mortos na troca de tiros foram identificados como: Leandro Oliveira Borges, Marcone Barbosa Coutinho e Carlos Adriano. Segundo a polícia, todos já tinham envolvimento com assaltos a agências bancárias.

Os três homens eram alvo de investigação e estavam sendo monitorados pela Polícia Civil. De acordo com os agentes, durante a abordagem os assaltantes abriram fogo contra os policiais que revidaram a agressão. Os suspeitos foram socorridos mas morreram a caminho do hospital.



A polícia apreendeu com os três homens, três armas, sendo elas duas pistolas 9 milímetros e um revólver, além de uma quantia em dinheiro não divulgada.



Entenda o Caso



No último dia 11 de junho, o Banco do Brasil de Gurupi foi alvo de criminosos que fortemente armados, tocaram o terror na cidade, efetuando vários disparos e incendiando veículos pelas ruas de Gurupi. Os bandidos fugiram deixando para trás um caminhão-baú contendo vários explosivos e ainda cerca de R$ 5,4 milhões de reais em dinheiro.



Um dos suspeitos de participar do crime foi morto no último domingo (25) durante confronto com policiais também no estado do Pará. Outros dois homens foram presos em Araguaína e um na cidade de Gurupi.



Diligências continuam sendo realizadas no estado do Pará, onde a polícia busca capturar mais integrantes da organização criminosa.