Comerciante é preso suspeito de receptar celulares roubados

O dono de uma loja de celulares em Araguaína foi preso nessa terça-feira (04), por agentes da Delegacia de Investigações Criminais (Deic Norte), suspeito de adquirir e comercializar celulares roubados e furtados.



Douglas dos Santos Eva (31 anos), foi detido em flagrante no seu próprio estabelecimento localizado na Avenida Cônego João Lima, região Central da cidade. Com ele foram apreendidos 5º aparelhos celulares e 100 carcaças de aparelhos móveis.

As investigações tiveram início depois que a Polícia Civil recebeu a denúncia de que uma loja especializada em cocerto de celulares estariam receptando aparelhos roubados. A denúncia foi feita por uma vítima de roubo que descobriu que o seu celular estava na loja indicada.



Diante dos fatos a polícia deu início a um processo de monitoramento do local que resultou na prisão do comerciante. No momento do flagrante a polícia também levou um funcionário do estabelecimento que foi liberado logo depois de prestar depoimento.