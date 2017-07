Mulher usa rede social para tentar localizar o carro da família

Uma mulher usou as redes sociais para pedir ajuda de populares na tentativa de localizar o carro da família que foi furtado na tarde desta quarta-feira (05), em Araguaína.



A administradora Núbia Cristina Saraiva publicou uma foto e os dados do veículo para quem puder dar informações que indiquem o paradeiro do automóvel.



Ao Portal O Norte, Núbia contou que por volta de 12h40min, ela foi até um restaurante próximo à rodoviária para comprar marmitex, quando ela retornou não conseguiu dar partida no veículo. A administradora ligou então para o esposo Rennan Saraiva que foi buscá-la e decidiram retornar mais tarde para buscá-la. “Deixamos o carro e fomos pra casa porque a babá de nossa filha estava de saída”.



Horas depois, por volta de 14h30 da tarde o casal retornou para buscar o veículo mas ele não estava mais estacionado onde deixaram. “Simplesmente desapareceu, ninguém viu nem sabe como sumiu de lá”.



Nubia e o esposo Rennan Saraiva acionaram a polícia que realizou diligências mas até o fechamento desta matéria, o veículo não foi localizado.



O carro furtado é um Fiat Uno de cor cinza, 2 portas, placas KDM 3158, de Araguaína-TO.



Quem tiver alguma informação sobre o caso pode entrar em contato com a polícia através do 190 ou nos telefones do casal: 63. 99205-6450 | 63. 99100-9652.