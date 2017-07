Assaltante se fingiu de morto e matou empresário covardemente

Durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (05) em Araguaína, os delegados Israel Andrade e Bruno Baezza divulgaram detalhes reveladores do latrocínio que vitimou o empresário araguainense José de Almeida Carneiro de Souza, morto no último dia 25 de junho depois de trocar tiros com dois bandidos, sendo que um dos criminosos morreu na ação e o outro ficou paralítico.



De acordo com os delegados responsáveis, durante a investigação foi descartada a possibilidade de crime encomendado, além disso, a polícia descobriu que o assaltante Edésio Correia da Silva que sobreviveu à troca de tiros com o empresário, teria matado a vítima covardemente depois de se fingir de morto.



(Foto: Portal O Norte)

Versão do Assaltante



Durante a coletiva, o delegado Israel Andrade contou que o assaltante que sobreviveu, relatou em depoimento que saiu naquela noite de domingo junto com o comparsa Fábio Soares Gonçalves, na intenção de cometer assalto e disse ainda que antes do crime que vitimou o empresário, a dupla havia roubado uma caminhonete três horas antes. Este primeiro veículo foi abandonado pelos criminosos no pátio do Detran, em seguida eles saíram para encontrar uma nova vítima.



Continuando o relato, Edésio disse que ele e o comparsa estavam transitando pelo setor Rodoviário quando avistaram o empresário chegando em casa e deixando o portão aberto. Na versão de Edésio, ele conta que quando chegaram anunciando o assalto foram surpreendidos pela vítima armada que começou a atirar contra eles.



Edésio disse ainda, que logo ele foi atingido com um tiro no pescoço, caiu no chão e ficou imóvel perdendo o movimento das pernas. Enquanto isso, o comparsa dele teria trocado tiros com o empresário e correu do local, mas disse que Fábio ainda retornou na casa para pegar a arma de Edésio dando mais tiros contra o empresário e tentando roubar a caminhonete novamente.



A princípio a polícia acreditava na possibilidade de se tratar de um crime por encomenda já que no local foi encontrada uma foto da vítima na cena do crime. "O empresário estava dentro do carro e assustado gritou jogando alguns papeis contra os bandidos, entre eles estava uma foto sua", disse o delegado Baezza.



Controvérsia



O delegado Israel, relatou que indícios apurados na investigação apontam que Edésio mentiu em seu depoimento. Segundo ele, a perícia e prova testemunhal revelaram que José de Souza foi morto de forma covarde por Edésio.



Na investigação ficou concluído que houve dois momentos de tiroteio. O primeiro quando a vítima foi surpreendida pelos bandidos e atirou contra eles e o segundo quando Edésio ferido se fingiu de morto e em seguida efetuou vários disparos contra o empresário.



Segundo aponta a investigação, o filho do empresário (um adolescente de 13 anos), estava no segundo andar da casa quando ouviu os tiros e em seguida o pai pedindo socorro. O garoto ligou então para a polícia, desceu ao encontro do pai e ainda entregou o celular para que o empresário falasse com a polícia.



O delegado explicou que o PM que atendeu a ocorrência por telefone naquele dia, falou com o empresário, que teria dito estar ferido apenas com um tiro no pé mas que estava bem e pediu apenas que fosse acionado o Samu também.



O filho da vítima contou à polícia que viu o assaltante Edésio caído de barriga virada para o chão e que em seguida saiu do local indo de volta para o quarto quando ouviu novamente barulhos de tiros e correu de volta avistando o pai caído no chão e Edésio tentando roubar a caminhonete novamente.



Para o Delegado Bruno Baezza, o empresário reagiu em defesa do filho de 13 anos que estava em casa e apesar de considerar o ato do pai como heroico, ressaltou os riscos de uma vítima reagir a um assalto.