Receptador é detido tentando viajar sem pagar passagem

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante depois de entrar escondido em um ônibus que saía de Araguaína para Redenção (PA).



A ação policial aconteceu na tarde desta quinta-feira (06). A Polícia Militar foi acionada via 190, onde um denunciante informou que um homem suspeito teria entrado no ônibus sem pagar passagem.



Uma equipe da Força Tática Motos se deslocou para atender a ocorrência e o ônibus foi interceptado no posto Interlagos na BR-153. Após revistas ao suspeito identificado como Nilvan Rodrigues da Silva, os policiais encontraram com ele dois notebooks de origem duvidosa.

À polícia o Nilvan da Silva disse que morava em Redenção e revelou que comprou os equipamentos na região da Feirinha por um valor de R$ 500 reais.



O suspeito foi autuado em flagrante por receptação e o delegado ainda arbitrou uma fiança de R$ 5 mil reais equivalente ao valor dos bens que com ele foi apreendido.