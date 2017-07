Cunhado esfaqueia o outro por causa de suposto estupro

Uma discussão entre cunhados quase termina em tragédia na noite dessa quinta-feira (06), em Araguaína. A briga teria sido motiva por um suposto estupro sofrido pela filha do homem que foi esfaqueado.



O crime aconteceu na Rua Willian de Almeida Avelar do setor Ana Maria. De acordo com a Polícia Militar, um homem de 36 anos transitava em uma moto com a esposa na garupa, eles voltavam do supermercado para casa quando foram surpreendidos pelo cunhado em um veículo Uno e bloqueou a passagem da motocicleta, descendo em seguida e efetuando golpes de faca contra o condutor da moto.



Autor e vítima são cunhados e conforme relatos da esposa do homem esfaqueado, as constantes discussões entre os dois se deram depois que a filha de dez anos da vítima teria revelado que foi molestada pelo motorista do Uno no final do ano passado.



Diante do relato da filha, o homem teria registrado um Boletim de Ocorrência contra o cunhado contudo, segundo a polícia, as acusações não teriam sido comprovadas.

O homem ferido foi socorrido e levado consciente para o Hospital Regional de Araguaína (HRA). Já o autor do esfaqueamento fugiu do local depois de atingir o cunhado e até o fechamento desta matéria não havia sido localizado.