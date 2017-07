Jovem é executado a tiro e facadas dentro da própria casa

Thomas Gama da Silva Melo (19 anos) foi morto com um tiro e vários golpes de faca dentro de casa. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (06), na Rua CE 22 do setor Costa Esmeralda.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em casa quando foi surpreendida por dois homens encapuzados que invadiram a residência. Thomas entrou em luta corporal com os autores e acabou sendo atingido por um disparo de espingarda no pescoço e ainda duas facadas sendo uma no peito e outra nas costas. Thomas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A polícia foi acionada e no local do crime encontrou um pedaço de madeira que seria parte da arma de fogo utilizada no crime além de uma porção de maconha no bolso da vítima.



A perícia também esteve no residência e logo depois dos procedimentos o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), de Araguaína.



Ainda na mesma noite no mesmo setor, a Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio contra Jailson dos Santos Sousa (19 anos) que foi baleado na perna esquerda, pelos mesmos autores do homicídio. Jailson foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



De acordo com a polícia, Thomas já cumpriu pena socioeducativa por roubo e Jailson também tem passagem pela polícia pela mesma modalidade de crime.