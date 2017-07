Homem armado invade comércio para cobrar suposta dívida

Um homem armado com uma faca invadiu um estabelecimento comercial no setor Maracanã para cobrar uma suposta dívida ao proprietário do comércio.



A ação foi registrada na tarde desta sexta-feira (07), em Araguaína. Em entrevista ao Portal O Norte, Renato Silva que trabalha no estabelecimento contou que Sebastião Lima de Araújo invadiu o local com uma faca e cobrando uma suposta dívida de R$ 3 mil reais ao dono do comércio.



“Eles estava bêbado e nervoso demais. Mandamos ele ir embora várias vezes mas ele não queria de jeito nenhum”, disse Renato que percebendo que o homem estava armado, avançou contra Sebastião e entrou em luta corporal com ele, sendo atingido em um dedo de uma das mãos pela faca. Apesar do ferimento, Renato conseguiu mobilizar o agressor que foi contido até a chegada da Polícia Militar.

Renato e Sebastião foram encaminhados para a Delegacia de Plantão juntamente com a arma branca que estava em posse do invasor.



Ao site, o dono do estabelecimento, que preferiu não se identificar, informou que não conhece o agressor e negou que devesse qualquer valor para ele.