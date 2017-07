Briga entre vizinhos termina em tragédia em Araguaína

Uma briga entre vizinhos terminou em tragédia na noite de sábado (08), Em Araguaína.



O crime aconteceu na Rua Nordeste do setor Palmas. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, a discussão teria iniciado quando o autor – que não teve identidade divulgada - ingeriu bebida alcoólica e passou em cima da calçada de Francisco Fábio de Góes (44 anos), que não gostou da atitude do vizinho e foi tomar satisfação.



Segundo testemunhas, Francisco Fábio sacou revólver e atirou contra o vizinho que não foi atingido, na sequência, o suposto autor foi em casa, se armou com uma faca e voltou na residência de Francisco Fábio, onde os dois acabaram entrando em luta corporal.



O vizinho agressor efetuou vários golpes de faca em Francisco Fábio que foi atingido nas costas, braço e barriga. O autor fugiu em seguida abandonando a arma do crime no local. A polícia também aprendeu arma de fogo que estava em posse da vítima.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas Francisco Fábio não resistiu aos ferimentos e morreu na porta de casa. A perícia também foi chamada e logo após os procedimentos o corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



(Fotos: Fábio Dione)

De acordo com a polícia, a briga entre os vizinhos se trata de uma rixa antiga e que várias ocorrências já foram registradas na delegacia por causa das discussões entre os dois.