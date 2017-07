Filhote é resgatado após cair em poço de 10mt de profundidade

Um filhote de cachorro da raça rottweiler caiu dentro de um poço desativado com dez metros de profundidade. O caso aconteceu neste sábado (08), em Araguaína.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os donos do filhote tentaram salvar o cachorrinho utilizando uma escada mas como não conseguiram, acionaram a equipe que usou uma escada de 12 metros e uma corda para resgatar o animal que saiu ileso do poço.



Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, o poço onde o filhote caiu fica em uma área próxima ao jardim da família. Os bombeiros orientaram aos donos que isolassem o local para evitar outros acidentes.



(Foto: Divulgação Bombeiros)