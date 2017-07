Caminhonete Hilux capota e deixa duas pessoas feridas

Uma caminhonete Hilux capotou e deixou duas pessoas feridas. O acidente aconteceu na noite do último sábado (08), no km 36 da TO-222 sentido município de Filadélfia, Norte do Tocantins.



As vítimas foram identificadas como Paulo Nunes da Silva (44 anos) e Sebastião Wagner Sousa Luz (36 anos) que era o condutor do veículo.



Segundo a Polícia Militar, o motorista perdeu o controle da direção e a caminhonete capotou. No veículo foram encontradas várias latas de cerveja. Apesar disso a polícia não confirmou se o motorista estava embriagado.

Os dois feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).