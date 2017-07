PM encontra drogas escondidas na fralda de bebê de 1 ano

Três pessoas foram detidas em flagrante por envolvimento com tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (12), no setor Raizal em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento naquele setor, quando avistaram um homem em atitude suspeita saindo de dentro de uma residência. Seisomar Moreira Lopes (42 anos) foi abordado pelos policiais que encontraram em sua posse uma pequena porção de crack. Questionado sobre onde ele teria adquirido o entorpecente, o homem afirmou que foi na residência de onde ele saiu.



A polícia então entrou no imóvel onde estavam Selma Martins da Silva (18 anos) e seu cunhado Reginaldo Paiva de Sousa (28 anos), com uma criança de aproximadamente um ano de idade. Durante varredura, os militares encontraram na cama do casal uma quantia em dinheiro e uma porção de maconha.



Os policiais também perceberam que a fralda do bebê apresentava um volume diferente e foram averiguar, momento em que encontraram cerca de R$ 750 reais em dinheiro e ainda papelotes de crack.



Os três suspeitos foram presos e encaminhados para a Central de Flagrantes. À polícia, o primeiro homem a ser abordado disse que costuma comprar drogas no local.



