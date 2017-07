Jovem é detido após quebrar lâmpadas de postes a tiros

Renisson Alves de Araújo (20 anos), foi detido em flagrante nessa terça-feira (11), em Aragominas por porte ilegal de arma de fogo e dano ao patrimônio público.



Segundo a Polícia Militar, na noite ontem o jovem que estaria embriagado, foi denunciado por provocar arruaça efetuando vários tiros em postes de iluminação pública.



A atitude de Renisson causou prejuízos com a destruição de lâmpadas dos postes e provocou medo nos moradores que temiam que alguém pudesse ser atingido pelos tiros.



A polícia foi acionada e foi até à casa do suspeito que foi conduzido para a Delegacia de Plantão de Araguaína junto com uma espingarda que foi apreendida pela polícia no local.