Dupla de assaltantes é capturada logo depois de roubar vítima

Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na captura de dois assaltantes na tarde de hoje (12), em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, os autores estavam armados com um revólver calibre 38, quando abordaram uma vítima no setor Rodoviário nas proximidades do Hospital Municipal e tomaram um óculos e um relógio. A PM foi acionada via 190 e rapidamente uma equipe da Força Tática Motos se deslocou em diligências na tentativa de localizar os bandidos.



Durante as buscas a polícia conseguiu prender Flávio Martins Reis e em seguida após colher mais informações, os policiais encontraram um outro suspeito que estava sem documentação mas alegou à polícia que tinha 17 anos. Com ele os policiais apreenderam a arma de fogo utilizada no crime e recuperou com a dupla os objetos roubados.

Os autores junto com os objetos recuperados foram levados para a Delegacia de Plantão. À polícia Flávio disse que é ex-presidiário e que mora em Aragominas para onde voltaria ainda hoje. Sobre a arma apreendida, Flávio disse que ela pertencia ao menor que era seu comparsa na ação criminosa.



Já o adolescente que estava sem documentos pessoais, disse que mora no estado do Pará e estava em Araguaína há cinco dias.