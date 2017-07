Jovem é preso por cultivar maconha no quintal de sua residência

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por cultivar maconha no quintal de casa.



A ação que resultou na prisão de Marcelo Soares de Sousa, aconteceu na manhã dessa terça-feira (11), na Rua 15 do setor Morada do Sol em Araguaína. No local, os PMs encontraram duas mudas de maconha que estavam plantadas dentro de um balde.



A polícia chegou até Marcelo através de uma denúncia anônima feita via 190. A PM foi até o local e confirmou a acusação.



Marcelo e as mudas de maconha foram levados para Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.