Carro capota com 5 ocupantes e mata um adolescente de 15 anos

Um adolescente de 15 anos morreu na tarde desta quarta-feira (12), em um grave acidente envolvendo um veículo Pálio que aconteceu na TO-222 depois do distrito de Bielândia sentido Filadélfia, região Norte do Tocantins.



Segundo informações preliminares, o carro estava com cinco ocupantes sendo, o condutor e mais quatro passageiros, quando o motorista perdeu o controle da direção e o veículo capotou.



O adolescente Erik da Silva Sobrinho, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O motorista, pai da vítima fatal, sofreu apenas ferimentos leves. As outras quatro pessoas que não tiveram identidades divulgadas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Araguaína.