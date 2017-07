Preso por abuso e pedofilia é encontrado morto em presídio

Por volta das 21 horas de ontem (12), um detento foi encontrado morto no Presídio Barra da Grota em Araguaína. O preso foi identificado como José Antônio Costa (49 anos).



De acordo com informações de Agentes Penitenciários. José Costa estava em uma cela do Pavilhão A e foi encontrado enforcado com uma corda artesanal conhecida como “Teresa”.



José Antônio foi preso no início de março deste ano na própria casa que fica no setor Monte Sinai II, acusado de abuso sexual, pedofilia, pornografia infantil e porte ilegal de munição de uso restrito. Na residência, os policiais encontraram duas munições de uso restrito e um celular onde foram registradas fotos e vídeos dele tocando nas partes íntimas de crianças. Imagens obtidas com exclusividade por nossa equipe, mostram algumas das fotos encontradas no aparelho. À polícia, Antônio Costa alega ter praticado as ações sem intenções maldosas.



10 dias após a prisão do homem, populares revoltados com o crime, incendiaram a casa dele que ficou totalmente destruída.

José Antônio permaneceu encarcerado na Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA) até o mês passado quando foi transferido para o Barra da Grota.



A direção da unidade agora deve abrir investigação para apurar se a morte do detento foi suicídio ou trata-se de um crime provocado ou praticado por outros detentos.