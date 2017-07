Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de peão de rodeio

Dênis é o segundo suspeito de envolvimento no assalto que terminou com a morte de um peão de rodeio em Araguaína.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios de Araguaína, liderada pelo delegado Guilherme Coutinho, prendeu na manhã desta quinta-feira (13), o segundo suspeito de envolvimento no assalto que terminou com a morte de um peão de Rodeio em Araguaína no mês passado.



Dênis Alencar de Brito foi preso em Imperatriz (MA) e recambiado para Araguaína.



Entenda o Caso



O peão de Rodeio, Getúlio Santos da Silva (26 anos) natural de Uruá (PA), foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto que aconteceu na noite de 14 de junho no alojamento onde ele e outros peões estavam hospedados, a casa fica localizada no setor Jardim Santa Helena, e os peões se preparavam para participar do Rodeio Profissional da Exposição Agropecuária de Araguaína 2017.



Getúlio morreu depois de levar um tiro na cabeça. (Foto: Arquivo Facebook)

Na noite do latrocínio, o autor do disparo que matou Getúlio foi mobilizados pelos colegas do peão e entregues à Polícia Militar que foi acionada imediatamente. Ele foi identificado com Rafael Silva Cavalcante (19 anos), tinha passagem por roubo e havia saído há poucos dias da cadeia.



Os comparsas de Rafael conseguiram escapar naquele dia, mas a Polícia Civil deu andamento à ocorrência e começou a investigar o caso, conseguindo hoje prender Dênis de Brito e ainda estão em diligências para prender o terceiro envolvido.

O suspeito chegou agora há pouco na cidade e foi levado direto para o Complexo de Delegacias. A Polícia Civil ainda não deu detalhes sobre a operação.