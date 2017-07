Terceiro envolvido na morte de peão é preso no estado do Pará

Depois de prender nesta quinta-feira (13), o segundo envolvido no latrocínio que vitimou o peão de Rodeio Getúlio Santos da Silva (26 anos), no mês passado em Araguaína, a polícia prendeu também na tarde de hoje o terceiro autor do crime.



Ainda nesta tarde uma equipe da Polícia Civil do Tocantins estava em diligência para capturar o terceiro envolvido no latrocínio. Ele foi identificado como Márcio Vinícius Carneiro Martins e foi preso em cumprimento a um mandado de prisão, com o apoio de policiais do estado do Pará. Este envolvido foi localizado na cidade de Marituba próxima à cidade de Ananindeua (PA).



Márcio Vinícius deve permanecer preso no Pará aguardando procedimento para ser recambiado para Araguaína, onde o crime aconteceu.



Vale ressaltar que durante coletiva de imprensa hoje, o delgado Bruno Boa Ventura confirmou que todos os envolvidos tem várias passagens pela polícia, inlcuindo roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas.



Entenda o Caso



O peão de Rodeio, Getúlio Santos da Silva (26 anos) natural de Uruá (PA), foi morto com um tiro na cabeça durante um assalto que aconteceu na noite de 14 de junho no alojamento onde ele e outros peões estavam hospedados, a casa fica localizada no setor Jardim Santa Helena, e os peões se preparavam para participar do Rodeio Profissional da Exposição Agropecuária de Araguaína 2017.



Na noite do latrocínio, o autor do disparo que matou Getúlio foi mobilizados pelos colegas do peão e entregues à Polícia Militar que foi acionada imediatamente. Ele foi identificado com Rafael Silva Cavalcante (19 anos), tinha passagem por roubo e havia saído há poucos dias da cadeia.



Os comparsas de Rafael conseguiram escapar naquele dia, mas a Polícia Civil deu andamento à ocorrência e começou a investigar o caso, conseguindo hoje prender Dênis de Brito e Márcio Vinícius.