Suspeito é baleado durante perseguição policial e troca de tiros

Um homem foi baleado durante perseguição policial seguida de troca de tiros que aconteceu na madrugada desta sexta-feira (14), em Araguaína.



Por volta das 5 horas desta madrugada, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar recebeu a informação de que dois homens armados estavam em um veículo Gol. Os suspeitos foram localizados mas desobedeceram a ordem de parada e empreenderam fuga no veículo dando assim, início à perseguição.



Na altura da região da Feirinha, já na Avenida Filadélfia os suspeitos efetuaram um disparo contra a viatura e os policiais revidaram a agressão atirando contra o Gol. Um dos suspeitos acabou baleado na boca e outro tiro atingiu o pneu do carro momento em que o condutor perdeu o controle do Gol e colidiu com a viatura policial batendo ainda em um monumento do canteiro central da avenida.



Duas viaturas do Samu estiveram no local para socorrer os suspeitos sendo que um deles sofreu apenas escoriações e o outro foi levado em estado grave para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



Os homens foram identificados como Ronaldo Paiva de Sousa (28 anos), que segundo a polícia mora em Taquaralto na capital Palmas e estava em liberdade condicional por tráfico de drogas. O outro suspeito que ficou gravemente ferido após ser baleado é Gabriel Cantanhdl dos Reis (20 anos), este mora no Jardim dos Ipês em Araguaína e é suspeito de envolvimento em roubos a agências bancárias.



A polícia fez uma varredura no veículo utilizado pela dupla e encontrou dentro dele um revólver calibre 38 com seis munições sendo que quatro estavam deflagradas. Após levantamento a PM descobriu que o Gol é clonado.

Após o acidente, o suspeito Ronaldo Paiva se identificou com um outro nome e por isso além de responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo ele também responderá por falsidade ideológica.