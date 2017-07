Professor é suspeito de estuprar um criança de sete anos

O Ministério Público Estadual (MPE) apresentou à Justiça, na última quarta-feira, 12, denúncia criminal em desfavor do professor de dança Carlos Alberto Rex, de 50 anos, pela prática de estupro de vulnerável. Ele teria abusado de uma menina de sete anos no dia 30 de junho, enquanto a mãe da criança efetuava sua matrícula em uma colônia de férias. O caso ocorreu em Palmas.



Segundo a denúncia, Carlos Alberto Rex aproveitou-se do momento em que a mãe da menina conversava sobre detalhes da matrícula e chamou a vítima e mais duas crianças para brincarem de “esconde-esconde”. O professor teria levado a menina para um quartinho da aula de dança, para que ela contasse, enquanto as outras crianças se esconderiam. Neste local, Carlos Alberto Rex teria praticado o crime.



Logo depois, a menina pediu para ir embora e relatou o caso para a mãe. Então, a Polícia Militar foi acionada e o professor levado para delegacia, onde foi preso em flagrante.



Autor da denúncia, o Promotor de Justiça André Ramos Varanda destaca que não é a primeira vez que Carlos Alberto Rex se envolve nesse tipo de situação, pois já foram registrados contra ele mais dois boletins de ocorrência narrando crime de estupro de vulnerável contra crianças, praticados em uma escola pública municipal.



O Código Penal Brasileiro, em seu artigo 217-A, prevê pena de oito a quinze anos de reclusão para quem praticar conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de catorze anos de idade.