Trio é preso presos tentando fazer compras com documentos falsos

Um homem e duas mulheres foram presos em flagrante na manhã deste sábado (15), em Araguaína, quando tentavam fazer compras em um estabelecimento comercial utilizando documentos falsos.



Os suspeitos foram identificados como Cleris Alves Leão (39 anos), Joelma Parreira Neves (48 anos) e Renato Ferreira Valadares (28 anos).



(Foto: Portal O Norte)

Segundo a Polícia Militar, o trio foi preso após denúncia de colaboradores de um supermercado que acionaram a polícia depois de desconfiarem dos documentos apresentados por uma das mulheres na hora de fazer um cadastro no estabelecimento. A polícia foi imediatamente ao local e prendeu os três em flagrante. Com eles foram apreendidos vários documentos falsos entre eles, Identidades e Carteiras de Habilitação, cartões de créditos, celulares, cerca R$ 1 mil reais em dinheiro além de duas cestas básicas, carnes e caixas de cerveja.



(Fotos: Portal O Norte)

Ainda conforme a polícia, no celular de uma das mulheres foi encontrando conversas entre os suspeitos que indicavam que eles já estariam praticando esta modalidade de crime há algum tempo. Uma vítima do trio compareceu até a delegacia para reconhecer os autores que aplicaram o mesmo golpe em seu comércio antes de serem presos.



A PM disse que Renato Valadares já é conhecido por práticas criminosas. Sobre as mulheres, a polícia está averiguando se elas já tem envolvimento com outros crimes.