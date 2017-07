Mulher traída vai parar na DP após incendiar carro do marido

Uma mulher d e47 anos foi parar na delegacia depois de tocar fogo no carro do marido. O caso aconteceu na manhã desse domingo (16), no setor Lago Azul 4 em Araguaína.



Segundo informações, a mulher teria incendiado o carro depois de flagrar o homem com uma suposta amante.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o incêndio, mas o fogo se espalhou rapidamente e o veículo, um Fiat Uno, foi destruído pelo fogo.

Por conta das agressões, o homem sofreu leves escoriações mas não quis registrar Boletim de Ocorrência contra a companheira que foi levada para a Delegacia de Plantão para prestar esclarecimentos.



(Foto: Corpo de Bombeiros)