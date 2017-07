Assaltante é desarmado e imobilizado pela própria vítima

Um assaltante foi desarmado e imobilizado pela própria vítima quando tentava praticar um roubo. O caso aconteceu nesse domingo (16), na cidade de Wanderlândia, região Norte do Tocantins.



Segundo a Polícia Militar, o autor identificado como José Filho Facundo Araújo (24 anos), tentou roubar a vítima que não teve identidade revelada, ela conseguiu desarmar o criminoso que estava com um revólver calibre 38 e ainda o imobilizou até a chegada da polícia.



As informações da PM dão conta de que José Filho estava com uma tornozeleira eletrônica no momento do crime. À polícia ele contou que era de Imperatriz e estava em liberdade condicional no Maranhão pelo crime de roubo.

Ainda conforme a PM, José Filho também tem passagens pela polícia no Tocantins onde já cumpriu pena.