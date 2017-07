Dupla é presa após furtar sandália e caixa de cerveja em comércio

Edilson Rocha de Souza (28 anos) e Raimundo Nonato de Souza 42 anos foram presos em flagrante depois de furtarem um estabelecimento comercial neste domingo (16), em Darcinópolis, região Norte do Tocantins.



Segundo a Polícia Militar, a dupla se aproveitou da displicência do comerciante que se ausentou por alguns instantes do estabelecimento, entraram no local para furtar e em seguida fugiram.



Mas testemunhas que presenciaram o crime acionaram a polícia que imediatamente se deslocou em diligência e conseguiu localizar os autores que foram presos em flagrante junto com o material furtado, entre eles: uma caixa de cerveja, um par de sandálias e uma quantia em dinheiro que não foi divulgada.



(Foto: Portal O Norte)

Edilson de Souza e Raimundo Nonato foram detidos em flagrante e encaminhados para a Delegacia de Plantão. Ainda de acordo com a polícia, os dois moram na cidade e são conhecidos do comerciante que foi vítima do furto.