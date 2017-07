Pai tenta salvar filha e os dois morrem afogados em praia

Os corpos de Donilson Rodrigues da Silva, 32 anos, e da filha dele, Laura Rayssa de Sousa Rodrigues, 8 anos, foram encontrados nesta segunda-feira (17) na praia de Bom Será, a 3 km de Pedro Afonso. Segundo os Bombeiros, eles se afogaram no dia anterior. As buscas duraram cerca de 10 horas.



O chefe de Donilson, Leonardo Sousa, que estava no local, contou que a família passava as férias na praia, quando neste domingo a menina se afogou. O pai foi tentar salvá-la e também desapareceu no rio. Moradores dizem que o local é movimentado, mas perigoso, já que tem trechos rasos e barrancos fundos, ao longo do rio.



Os Bombeiros foram acionados na tarde de domingo, por volta das 17h, e as buscas seguiram até às 21h50. Nesta segunda-feira, eles retomaram e encontraram as vítimas por volta de 10h30. Três bombeiros participaram do resgate.



Os corpos foram achados a 700 metros do local onde eles foram vistos pela última vez, em uma profundidade de 2 metros.



Fonte: G1/TO