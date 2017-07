Aciara e Sebrae lançam feira para movimentar negócios na cidade

Nesta terça-feira, 18 de julho, às 19h30, no auditório do ITPAC, a Associação Comercial e Industrial de Araguaína – ACIARA e o SEBRAE farão o lançamento oficial da primeira edição da feira “Araguaína Tem”, uma iniciativa que propiciará inúmeras oportunidades de negócios e mostrará toda a força produtiva de Araguaína.



A feira acontecerá entre os dias 10 e 12 de agosto, no parque de exposições Dair José Lourenço, em Araguaína.



A “Araguaína Tem” será um ambiente para que todos os tipos de empreendimentos tenham espaço para mostrar suas atividades, produtos e serviços. Do grande ao pequeno, o intuito é reforçar ainda mais Araguaína como a Capital Econômica do Tocantins.



Fonte: Singular Comunicação