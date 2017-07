Pai interfere e esfaqueia menor que discutia com o seu filho

Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado na manhã desta terça-feira (18), em Araguaína. O crime aconteceu em frente a um estabelecimento comercial entre as ruas 3 de Maio e Macaúbas no setor Araguaína Sul.



Segundo informações preliminares da Polícia Militar, testemunhas disseram que o adolescente estaria discutindo com o filho do comerciante que também é menor de idade, momento em que o proprietário do estabelecimento armado com uma faca desferiu quatro golpes nas costas do adolescente.



A Polícia Militar foi acionada e quando chegou ao local, o adolescente ferido já havia sido encaminhado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA) por uma equipe do Samu.



Já o pai e o filho envolvidos na discussão não foram encontrados, a PM disse que bateu na porta do estabelecimento mas ninguém atendeu e até o fechamento desta matéria eles não foram localizados.



A PM ainda está em diligências e não soube informar a motivação do crime, mas segundo informações colhidas, o adolescente ferido já é conhecido da polícia por envolvimento em práticas de assaltos utilizando arma branca e ainda tráfico de drogas.